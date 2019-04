Tornado przeszło przez USA, wiało z prędkością 225 kilometrów na godzinę. Zginęło osiem osób

W weekend przez południe Stanów Zjednoczonych przeszło silne tornado, które zabiło co najmniej osiem osób. Jak podaje Amerykańska Służba Pogodowa wiatr wiał z prędkością ponad 225 kilometrów na godzinę. Do tej pory 90 tysięcy odbiorców zostaje bez prądu: są to głównie mieszkańcy Teksasu, Mississippi, Luizjany, Arkansas i Georgii. Najwięcej zniszczeń tornado wywołało w tym pierwszym stanie.

Tornada na południu USA - osiem osób zmarło. Wśród ofiar dzieci w wieku 3, 8 i 13 lat

Większość ofiar zginęła z powodu przewróconych drzew. Na południu Teksasu sosna spadła na jadący samochód, w którym podróżowali rodzice z dwójką dzieci. Jak podaje "The Guardian" drzewo spadło na tył samochodu całkowicie go spłaszczając - w wyniku wypadku zmarły dzieci w wieku trzech i ośmiu lat. Rodzice nie doznali żadnych obrażeń.

Kolejną ofiarą ostatniej pogody jest 95-letni mężczyzna, przygnieciony przez drzewo, które spadło na jego dom w Mississippi. CNN podaje także, że śmierć w wyniku tornada poniosła kobieta, która chciała przeczekać złe warunki pogodowe w swoim samochodzie kempingowym. Luizjana z kolei musiała zmierzyć się z nagłymi powodziami: nieopodal miasta Monroe w powodzi błyskawicznej utonął 13-latek i mężczyzna, który utonął w samochodzie porwanym przez gwałtowne masy wody.

W Teksasie co najmniej 25 osób zostało rannych po tym, jak tornado uderzyło w archeologiczną wioskę Caddo Mounds State Historic Site, gdzie odbywał się festiwal indiański. Najwięcej szkód wyrządzonych zostało w mieście Franklin w centrum Teksasu, gdzie zniszczonych zostało około 55 domów, kościół, cztery budynki należące do przedsiębiorstw oraz budynki zajmowane przez lokalną administrację. Według meteorologów nawałnice będą przesuwać się na wschód kraju. Prędkość wiatru może przekroczyć nawet 100 kilometrów na godzinę.