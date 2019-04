USA. 75-latek upadł i został zaatakowany przez kazuara. Hodował ptaka na własnej posesji

Policjanci z hrabstwa Alachua w północnej części Florydy otrzymali zgłoszenie w niedzielę około godziny 10:00. Kiedy przyjechali na miejsce, na jednej z posesji znaleźli rannego 75-latka. Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, jednak obrażenia, które odniósł w wyniku ataku kazuara okazały się bardzo poważne. Mężczyzna zmarł.

USA. 75-latek raniony przez kazuara zmarł w szpitalu. Hodował zwierzę na swoim podwórku

Wszystko wskazuje na to, że 75-latek z Florydy zginął raniony przez ptaka, którego hodował na swojej posesji. Lokalna policja podejrzewa, że mężczyzna upadł, a wtedy zwierzę zaatakowało go swoimi potężnymi pazurami.

Władze twierdzą, że ptak, który miał zabić 75-letniego mieszkańca Florydy, został zabezpieczony - podaje "The Washington Post". Biuro szeryfa poinformowało, że będzie koordynować działania z rządową agencją Florida Fish and Wildlife Commission. Prawo stanu Floryda wymaga zezwolenia na sprzedaż, wystawę publiczną lub posiadanie tych zwierząt.

Kazuary - najniebezpieczniejsze ptaki na świecie

Kazuary są uznawane za najbardziej niebezpieczne ptaki na świecie. Są to zwierzęta nielotne, które osiągają wysokość od 100 do 170 cm i mogą ważyć nawet 60 kilogramów. Zwierzęta te charakteryzują się ciemnym ubarwieniem, niebieskim kolorem skóry na szyi i kostną naroślą na czaszce w kształcie hełmu. To, co czyni je niebezpiecznymi, to ich nogi. Ptaki te mają trzy palce, z których środkowy zaopatrzony jest w potężny pazur, będący niebezpieczną bronią. Kazuary prowadzą samotniczy tryb życia i bardzo aktywnie bronią swego terytorium.