USA. Chłopiec przypadkiem postrzelił 6-letnią siostrę. Dziewczynka zmarła, zarzutów nie będzie

dupajasi0 godzinę temu

Mamusia trzymała w samochodzie niezabezpieczoną spluwę i nie dostanie żadnych zarzutów? No, łaskawcy są w tej ich policji. A idąc tokiem rozumowania zwolenników posiadania spluwy to gdyby mała miała swoją klamkę to przecież mogła by się bronić przed atakiem. ;-)