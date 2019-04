baby1 2 godziny temu Oceniono 16 razy -10

Jaki sens ma ten artykuł? Jak nie chce aby go znaleziono, to jego sprawa. Jeżeli coś mu się stało, to policja go znajdzie. A jakie informacje może dostarczyć przypadkowy Polak, który nawet akurat przebywał na Krecie?