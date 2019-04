Elektryczne hulajnogi stanowią zagrożenie dla pieszych i użytkowników. We Francji już pięć ofiar

Od początku roku pięć osób zginęło a niemal trzysta zostało rannych w wyniku kolizji, której sprawcą była osoba kierująca hulajnogą o napędzie elektrycznym. Szpitale, szczególnie oddziały pogotowia informują o drastycznym wzroście liczby ofiar wypadków spowodowanych przez ten środek transportu.

Kierujący hulajnogami, które wprawdzie mają dwa kółka, a zatem są pojazdami jednośladowymi, niemniej traktowanymi tak jak piesi, łamią przepisy. Hulajnogom elektrycznym nie wolno jeździć po chodnikach, za co grożą wysokie mandaty, to jednak jest to nagminny widok na ulicach Paryża i innych miast.

Deputowani do Zgromadzenia Narodowego domagają się wprowadzenia obowiązku noszenia kasku, tak jak w przypadku rowerzystów. Hulajnoga elektryczna jest ekologiczna, niedroga, pozwalająca na unikanie korków i względnie szybkie poruszanie się po mieście, a poza tym stała się niezwykle modnym środkiem przemieszczania się. W ubiegłym roku sprzedaż hulajnóg wzrosła o sto trzydzieści procent. Kupiono prawie ćwierć miliona sztuk. Merostwo stolicy zamierza udostępnić do końca roku do wynajęcia 40 tysięcy hulajnóg o napędzie elektrycznym.