Kim Dzong Un chce kolejnego spotkania z Donaldem Trumpem. Oczekuje "właściwego nastawienia"

chi-neng 4 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Czy wyscie oszaleli w te Gazecie.pl czy co?



TO MOJ KOMENTARZ ZAWIERA TRESCI NIEDOZWOLONE, CZY TE DWA, KTORE CYTUJE PONIZEJ?:



Co na to ponizej NETYKIETA?

@prrr_mamlaspół godziny temu

@chi-neng

Będzie ci rybnym jechać z dupy

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24651157,sondaz-ibris-dla-radia-zet-koalicja-europejska-tuz-za-prawem.html?order=

prrr_mamlas

@chi-neng

O! Wyraźnie jesteś po obustronnym lazaniu krocza, moralizatorko. Aureola błyskotliwości bijąca od agorowego kloca, po twoim skomentowaniu, o tym świadczy..