Holandia: lekarz z kliniki leczenia niepłodności ojcem co najmniej 49 dzieci. Są wyniki badań

Zmarły w 2017 r. holenderski lekarz Jan Karbaat w trakcie swojej kariery został ojcem co najmniej 49 dzieci - wynika z najnowszych badań DNA, przeprowadzonych przez organizację Defence for Children, zrzeszającą m.in. osoby poczęte w ramach metody in vitro. Mężczyzna zapładniając pacjentki w swojej klinice wykorzystywał bez ich wiedzy własną spermę.

Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta