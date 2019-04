Wojsko przejęło władzę w Sudanie. "Usuwamy reżim i aresztowaliśmy jego głowę". Protesty nie ustają

Początkowo z Sudanu napływały informacje, że prezydent Omar al-Baszir zrezygnował ze stanowiska. Jednak wojskowi szybko doprecyzowali, że to oni aresztowali prezydenta w jego willi i przejęli władzę. - Jako minister obrony i szef armii ogłaszam, że usuwamy reżim i aresztowaliśmy jego głowę - oświadczył w sudańskiej telewizji minister Awad Ibn Ouf.

Mieszkańcy stolicy kraju Chartumu początkowo wyszli na ulice, by świętować obalenie nielubianego prezydenta, oskarżanego o dyktatorskie zapędy. Jednak kilka godzin później celebracje zamieniły się w kolejne demonstracje. Sudańczycy zaczęli bowiem domagać się, aby do dymisji podała się cała klasa polityczna. Zdaniem wielu demonstrujących, wojskowi dowódcy są częścią tych samych elit, co obalony właśnie prezydent. Wiele osób pozostało na ulicach mimo zakazu demonstracji i wprowadzenia godziny policyjnej.

Unia Europejska i Unia Afrykańska zaapelowała do Sudańczyków o zachowanie spokoju. Istnieje jednak obawa, że w Sudanie może teraz dojść do konfrontacji różnych grup protestujących oraz wojska.

Omar al-Baszir był jednym z najdłużej rządzących władców w Afryce. W 1989 roku przejął władzę po wojskowym puczu i rządził krajem żelazną ręką do 2011 roku, kiedy to od Sudanu odłączył się Sudan Południowy. Prezydent Baszir nadal pozostawał wtedy przy władzy, ale została ona znacznie osłabiona.

Przyszły los polityka nie jest znany. Omar al-Baszir jest bowiem poszukiwany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości za zbrodnie wojenne w Darfurze. Istnieje prawdopodobieństwo, że polityk może zostać aresztowany, gdyby opuścił Sudan.