Benedykt XVI zabiera głos ws. pedofilii. Wini "rewolucję obyczajową" i "moralny upadek"

Benedykt XVI w obszernym tekście odniósł się do kwestii pedofilii i wskazuje, że do "eksplozji" zjawiska pedofilii doszło z powodu "rewolucji obyczajowej i seksualnej lat 60. ubiegłego wieku". Papież-emeryt pisze, że na "Zachodzie doszło wówczas do moralnego upadku".

Tekst ukazał się w trzech językach, między innymi w elektronicznym wydaniu „Corriere della Sera”. Benedykt XVI wskazuje, że w efekcie rewolucji 1968 roku "załamały się standardy" i nastał czas "swobody seksualnej wyzutej z jakichkolwiek norm".

Papież-emeryt pisze o "klubach homoseksualnych" w seminariach

„Częścią fizjonomii rewolucji '68 roku było to, że zdiagnozowano pedofilię jako dozwoloną i właściwą” - napisał papież-emeryt. Dodał, że dotknęło to również Kościół. Jak czytamy: „W wielu seminariach powstały kluby homoseksualne, które działały w sposób mniej lub bardziej jawny”. Zwraca uwagę, że w związku z kryzysem teologii moralnej, Kościół był wobec tych zmian w społeczeństwie bezradny. Pisze o "upadku pokolenia księży" i teologii moralnej Kościoła, co miało polegać relatywizowaniu pojęć dobra i zła. Pojawiające się wtedy koncepcje miały podważać autorytet Kościoła w kwestiach moralnych i wymuszać jego milczenie.

Podkreśla, że próbował z tym walczyć Jan Paweł II, wydając w 1993 roku encyklikę „Veritatis splendor” o konieczności obrony podstawowych wartości moralnych. Przekonuje, że najlepszym środkiem walki z wykorzystywaniem seksualnym jest odnowa wiary.

Benedykt krytykuje zachodnie społeczeństwo, w którym "Bóg jest nieobecny w sferze publicznej"