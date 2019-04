Julian Assange, redaktor WikiLeaks, aresztowany. Policja weszła do ambasady Ekwadoru w Londynie

Metropolitan Police przekazała, że 47-letni Julian Assange został w czwartek zatrzymany w ambasadzie Ekwadoru przez policję. Trafił do aresztu w centrum Londynu i ma w niedalekiej przyszłości stanąć przed sądem. Telewizja SkyNews zamieściła nagranie z policyjnej akcji w ambasadzie - Assange prowadzony przez funkcjonariuszy nawet coś wykrzykuje, jednak trudno dosłyszeć, co.

W komunikacie można przeczytać, że policja została zaproszona do ambasady Ekwadoru, ponieważ wcześniej ekwadorski rząd zniósł azyl dla redaktora naczelnego WikiLeaks. Prezydent Ekwadoru Lenin Moreno ogłosił tę decyzję kilka minut przed zatrzymaniem - informuje Bloomberg.

Julian Assange przebywał w ambasadzie Ekwadoru w Londynie od 19 czerwca 2012 roku, a od 16 sierpnia tego samego roku cieszył się azylem politycznym nadanym mu przez Ekwador.

Sprawa Assange'a i batalia sądowa

Historia stojąca za ukrywaniem się Assange'a w ambasadzie jest zawiła. Gdy współtwórca WikiLeaks przebywał w Anglii, Szwedzi wystąpili do Londynu o ekstradycję Australijczyka. Szwedzi planowali go przesłuchać w związku z oskarżeniami o przestępstwa seksualne. Assange podkreślał, że jest niewinny, a Szwedzi w 2017 roku zamknęli śledztwo w tej sprawie.

Z kolei prawnicy Assange'a podnosili w 2012 roku, że jeśli dojdzie do jego ekstradycji do Szwecji, to do gry wkroczyć mogą Stany Zjednoczone i zostanie on wydany USA, gdzie stanąłby przed sądem za ujawnianie tajnych dokumentów w ramach WikiLeaks.

Wtedy, w 2012 roku, Assange'owi udzielono azylu w ambasadzie Ekwadoru, dzięki czemu uniknął ekstradycji. Jego dzisiejsze aresztowanie natomiast to efekt nakazu, jaki wydali Brytyjczycy za to, że Assange nie stawił się w sądzie.