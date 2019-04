Włochy. Caio Mussolini, prawnuk faszystowskiego przywódcy, startuje w eurowyborach

Caio Giulio Cesare Mussolini jest prawnukiem Benito Mussoliniego - głównego założyciela i przywódcy ruchu faszystowskiego, premiera Włoch w latach 1922–1943 i przywódcy Włoskiej Republiki Socjalnej. Jest także wnukiem najstarszego z synów włoskiego dyktatora. Vittorio Mussolini, który uznawany jest za najbardziej brutalnego syna duce, nazywał zabijanie Etiopczyków w latach 30. "dobrą zabawą".

Prawnuk Benito Mussoliniego kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Caio Mussolini chce promować wartości, które można uznać pokrewne do tych wyznawanych przez jego pradziadka. Jako członek prawicowej partii Fratelli d'Italia chce powrotu do państw narodowych i sprzeciwia się obecności imigrantów w Europie. Do Parlamentu Europejskiego startuje, by zabiegać o "suwerenność, ochronę kraju i rodziny".

Kandydaturę Caio Mussoliniego przedstawiła liderka partii Bracia Włosi, Giorgia Meloni. Krótki film, w którym Mussolini mówi o swoim starcie w eurowyborach, został nakręcony na tle tzw. Kwadratowego Koloseum, czyli Pałacu Włoskiej Cywilizacji, który został zbudowany na Wystawę Światową w 1942 roku (wystawa ta nie odbyła się z uwagi na trwającą w tym czasie wojnę) i który miał symbolizować potęgę faszystowskich Włoch.

Prawo i Sprawiedliwość negocjuje z szefową Fratelli d'Italia

Liderka partii Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spotkała się tydzień temu z Jarosławem Kaczyńskim i Ryszardem Legutką. Zarówno europosłowie z partii Bracia Włosi, jak i reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim należą do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ostatnia rozmowa polityków z Polski i Włoch dotyczyła ewentualnej współpracy po majowych wyborach europarlamentarnych.