Watykan. Otwarto śledztwo w sprawie zaginięcia 15-letniej Emanueli Orlandi

Emanuela Orlandi, córka urzędnika rzymskiej kurii, zniknęła 22 czerwca 1983 roku. Okoliczności zaginięcia 15-letniej wówczas Orlandi pozostają niewyjaśnione, choć na przestrzeni lat pojawiały się różne teorie. Wśród nich są spekulacje, że mogła być porwana przez osoby chcące wymusić zwolnienie z więzienia Alego Agcy, zamachowca, który strzelał do Jana Pawła II w 1981 roku.

Teraz, jak donosi agencja Associated Press, Laura Sgro, adwokat rodziny Orlandich przekazała, że zgodę na rozpoczęcie śledztwa wyraził Sekretariat Stanu Watykanu. W jego ramach zbadany zostanie jeden z grobów na cmentarzu teutońskim w Watykanie. Według anonimowego informatora, to właśnie tam mają znajdować się szczątki nastolatki.

Niedawno sam Watykan potwierdził, że rodzina Orlandich zgłosiła się z prośbą, by otworzyć jeden z grobów niedaleko posągu anioła trzymającego w rękach płytę z napisem "Spoczywaj w pokoju".

Sprawa Orlandi wróciła w ubiegłym roku, gdy podczas prac budowlanych w podziemiach watykańskiej nuncjatury odnaleziono ludzkie szczątki. Media zaczęły spekulować, że mogą one należeć do Orlandi, jednak badania DNA wykazały, że należały do mężczyzny, który zmarł przed 1964 rokiem.