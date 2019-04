Pete Buttigieg. "Amerykański Biedroń" może być czarnym koniem wyborów prezydenckich w USA

Pete Buttigieg, dotychczas mało znany burmistrz niewielkiego miasta South Bend w stanie Indiana, stał się gwiazdą wśród Demokratów przymierzających się do wyborów prezydenckich w 2020 r. Mężczyzna, podobnie jak jego partyjni konkurenci, ma progresywne poglądy społeczno-ekonomiczne i polityczne, ale jego kandydatura z kilku powodów wyraźnie wyróżnia się na ich tle.

"Burmistrz Pete" - jak określają go niekiedy media - godzi religijne zaangażowanie z progresywną polityką, homoseksualizm z wartościami rodzinnymi oraz doświadczenia pokolenia millenialsów z tradycyjną karierą opartą o służbę publiczną. Gdyby został prezydentem Stanów Zjednoczonych byłby nie tylko pierwszym mężczyzną otwarcie deklarującym homoseksualizm na tym stanowisku, ale również trzecim burmistrzem, któremu udało się zasiąść w fotelu prezydenckim.

Wschodząca gwiazda amerykańskiej polityki

Jeszcze do niedawna mało kto wiedział o istnieniu Buttigiega. Teraz na jego wyborcze spotkania schodzą się tłumy, których nie sposób pomieścić w wynajętych salach, a jego nazwisko jest według danych Google'a w ścisłej czołówce najczęściej wyszukiwanych haseł wśród lewicowych polityków.

To jednak nie wszystko. Napisana z powodu kampanii biografia, którą Buttigieg wydał pod tytułem "Najkrótsza droga do domu" (ang. "Shortest Way Home"), jest bestsellerem bijącym na głowę podobne książki innych potencjalnych kandydatów. W najnowszym sondażu poparcia w Partii Demokratycznej "burmistrz Pete" zajął trzecie miejsce ustępując jedynie tak wytrawnym politykom jak Joe Biden i Bernie Sanders.

Tym samym z impetem wszedł do gry o status oficjalnego kandydata Demokratów w wyborach prezydenckich 2020. Wraz z kolejnymi sukcesami Buttigiega, na "czarnego konia" decyduje się postawić coraz więcej wyborców: na jego kampanię wpłacono już siedem milionów dolarów (jedynie 4 innych kandydatów zdołało uzbierać wyższe sumy).

Sprzeczności, które przyciągają zwolenników

Z czego wynika nagła popularność polityka? Buttigieg godzi ze sobą sprzeczności, na których opierają się prowadzone przez amerykańskich polityków od lat wojny kulturowe. Wielu wyborców ma ich po prostu dość, a młodsze pokolenia często nie identyfikują się z żadną ze stron tego trwającego już lata sporu.

Progresywne poglądy społeczno-ekonomiczne nie przeszkadzają młodemu politykowi w otwartym przyznawaniu się do religijności. Nawet więcej: jego krytyczne wypowiedzi na temat Donalda Trumpa i innych postaci amerykańskiej polityki często opierają się retoryce wartości i odwołują się do chrześcijaństwa. Buttigieg należy do Kościoła Episkopalnego. Kościół ten uznaje kapłaństwo kobiet i osób LGBT, ale pod względem liturgii i tradycji pozostaje bliski do Kościoła Katolickiego. Dlatego też, jak przekonuje Guthrie Graves-Fitzsimmons z CNN, "burmistrz Pete" jest nadzieją dla amerykańskiej chrześcijańskiej lewicy.

W wieku 33 lat Buttigieg ujawnił swój homoseksualizm, a rok temu wziął ślub. W swoich przemówieniach mężczyzna często odwołuje się do wartości rodzinnych i swoim własnym życiem stara się dawać przykład tego, jak homoseksualne małżeństwo może funkcjonować we współczesnym społeczeństwie. Popularność polityka jest symbolem wzrastającej tolerancji dla osób LGBT w USA, tym bardziej, że Buttigieg jest weteranem wojny w Afganistanie, a homoseksualiści mogą służyć w amerykańskiej armii dopiero od 2003 roku.

Podobnie młody wiek "burmistrza Pete'a" ma w sobie coś z paradoksu. Choć reprezentuje on pokolenie, które szuka właśnie swojej politycznej reprezentacji, jest przeciwieństwem tego, co przypisuje się tzw. "millenialsom". Po ukończeniu prestiżowych studiów (skończył Oxford i Harvard) i epizodem pracy w korporacji, związał swoje życie ze służbą publiczną: najpierw był oficerem w amerykańskiej marynarce, później został burmistrzem South Bend - miasta, w którym się urodził.

Chociaż przyszłość nowej gwiazdy amerykańskiej polityki jest nieznana, z pewnością warto obserwować kolejne kroki nowego ważnego gracza w Partii Demokratycznej. "Styl, młodość, postawa i doświadczenia Buttigiega sprawiają, że jest on niemal doskonałym sposobem by przysłonić megalomanię, temperament i uprzywilejowanie Trumpa" - napisała o "burmistrzu Pete" Andrew Sullivan z "New York Times".