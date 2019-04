Prezydent Iranu: USA to prawdziwy lider światowego terroryzmu

agnrodis godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Niestety to prawda. CIA od dawna dzialala po cichu i za plecami, tam gdzie amerykanskie korporacje widzialy dla siebie jakies zyski. Najlepiej jest to widoczne na bliskim wschodzie i krajach arabskich bogatych w rope. Bush senior nie na darmo byl dyrektorem CIA, a potem wmanewrowal Irak w wojne z Kuweitem, (USA sprzedalo Sadamowi wart biliony $$ sprzet i bron, wlacznie z chemiczna i biologiczna!) mowiac, ze USA beda neutralne. Zaraz jednak okazalo sie, ze Arabia Saudyjska poprosila USA o "pomoc" wiec nie mogli przeciez odmowic.... i w ten sposob ... wkroczyli do Iraku. Za pierwszym razem nie doprowadzili roboty do konca, wiec synalek Bush Jr. jak zostal Prezydentem (oszukujac w wyborach na Florydzie, gdzie de facto wygral Gore!) poprowadzil druga wojne z Irakiem, tym razem klamiac, ze Sadam ma bron atomowa ... na co nabral Kongres, ktory dal mu zgode na rozpoczecie wojny. Czy to nie jest terroryzm????