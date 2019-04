Izrael: Wybory do Knesetu. Benjamin Netanjahu walczy o przetrwanie

Jeszcze kilka miesięcy temu Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier w historii Izraela był niemal pewnym zwycięzcą dzisiejszych wyborów. Jednak w ostatnich tygodniach na scenie politycznej pojawił się nowy, silny rywal premiera. To były szef sztabu izraelskiej armii, emerytowany generał Benny Gantz, który założył partię Błękitno-Biali, nazwanej od koloru izraelskiej flagi.

Według sondaży, to Benny Gantz może zwyciężyć w wyborach z minimalną przewagą głosów. Nie oznacza to jednak, że Netanjahu straci władzę, bo o wszystkim zdecydują wyniki małych partii, które wprowadzą do Knesetu po kilku deputowanych. Według izraelskich mediów, to właśnie Benjamin Netanjahu ma większe szanse, by stworzyć koalicję z małymi partiami prawicowymi. To, kto będzie następnym premierem Izraela może rozstrzygnąć się dopiero po wielu godzinach od zakończenia głosowania.

Dodatkowo, wybory organizowane są w czasie, kiedy Netanjahu grożą zarzuty korupcyjne, które chce mu postawić prokurator. Według izraelskiego prawa, nawet gdyby premier usłyszał zarzuty i trafił do więzienia, wciąż może stać na czele rządu.

Lokale wyborcze w Izraelu zostały otwarte o 6.00 czasu polskiego, a głosownie potrwa do 21.00.