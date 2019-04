Donald Trump przyznał, że jeszcze nie czytał raportu Muellera. "Znam wnioski - nie było zmowy"

postronny.obserwator 3 godziny temu Oceniono 5 razy -1

Trump powołał Barra do kierowania Departamentem Wymiaru Sprawiedliwości dlatego właśnie, że ten od dłuższego czasu lansował poglądy, że prezydent jest ponad prawem i nie można go skazać. To co na razie wiadomo o raporcie Muellera, to jedynie prywatna 4-stronnicowa notatka Barra, która okazało się była gotowa zanim Barr dostał raport. Prokuratorzy z zespołu Muellera są oburzeni, że nie przedstawił ich podsumowań i że ukrywa raport. Ale demokraci w kongresie zatwierdzili już wydanie nakazów sądowych, żeby cały raport wyrwać od Barra. Dobierają się też do zeznań podatkowych i dokumentów finansowych i bankowych Trumpa i jego wspólników, a ci boją się tego jeszcze bardziej niż raportu Muellera. Trump, FoxNews i ruskie trolle bez przerwy kłamią i próbują wmówić niewyedukowanym tępakom, że wszystko jest cacy.