Dyrektor Boeinga po katastrofach 737 MAX: ponosimy odpowiedzialność. Wiemy, jak naprawić błąd

maxthebrindle

Przetłumaczę z korporacyjnego na ludzki:

no był fakap, bo pracowaliśmy na asapie, paru kolesi poległo, trudno, zdarza się - albo chce się żyć, albo latać, no nie? Cześć ich pamięci, łączymy się w bólu i inne takie...

Ale hey, inwestorzy! Kupujcie akcje bo Heniek od oprogramowania dostał pozwolenie na 10 nadgodzin (wiem, koszty, ale co zrobić...) i ma poprawić soft. A Antek z inżynieryjnego narysował, jak podpiąć drugi czujnik w już latających badziewiach (wiem, znowu koszt, cholera, ale obiecuję, że zaoszczędzimy na czym innym, jak bozię kocham!), więc powinno być okey. Niestety, będziemy musieli przeznaczyć 100 milionów na fundusz 'zachętowcy' dla polityków w Polsce i takich tam różnych, żeby znowu zaczęli zamawiać Maksy, ale odbijemy sobie, bo sprzedamy je drożej jako 'Mark II Super Safe', więc ogólnie za rok czy dwa znowu dostaniecie dywidendę a ja premię! To co? Spadły, to spadły, na chooy do tego wracać, życie toczy się dalej a biznes is biznes, co chłopaki?