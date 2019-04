Izrael podbija kosmos. Sonda przesłała zdjęcia ciemnej strony Księżyca i zostawi tam kapsułę

Izraelska sonda Beresheet weszła w czwartek na orbitę Księżyca. Na przesłanych zdjęciach jego ciemnej strony widać Ziemię. Pierwszy w historii prywatny lądownik księżycowy ma opaść na powierzchnię Srebrnego Globu 11 kwietnia.

Beresheet to pojazd zbudowany przez prywatną firmę SpaceIL. Został wysłany w kosmos 21 lutego na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9. Przez sześć tygodni krążył wokół Ziemi po coraz bardziej wydłużonej, eliptycznej orbicie. W czwartek na sześć minut dał się przechwycić grawitacji Księżyca i rozpoczął finalne przygotowania do mającego nastąpić za tydzień lądowania. Izraelska sonda ma opaść na powierzchnię Księżyca po widocznej z Ziemi stronie, w rejonie Morza Jasności. Konstruktorzy przewidują, że aktywność lądownika na Srebrnym Globie potrwa od dwóch do trzech dni.

USA chcą wrócić na Księżyc. "Jesteśmy dziś w kosmicznym wyścigu, tak jak byliśmy w latach 60."

Na Księżycu zostanie umieszczona kapsuła

Firma SpacelL za hasło przewodnie misji wybrała hebrajskie słowo "beresheet" (pol. "na początku"), co ma oddawać pionierski charakter misji. Jej celem jest zebranie danych na temat Księżyca oraz wykonanie nowych nagrań wideo i zdjęć z kosmosu. Maszyna jest wyposażona w magnetometr, który będzie badał pole magnetyczne wokół statku. Ponadto zadaniem misji Beresheet będzie przekazanie wiedzy o współczesnej ludzkości dla potomnych - na Księżycu zostanie umieszczona kapsuła, w której znajdują się cyfrowe słowniki, encyklopedie, dzieła sztuki, rysunki dzieci, wspomnienia ocalałych z Holokaustu oraz narodowe symbole Izraela.

W ten sposób Izrael stanie się czwartym po Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych i Chinach państwem, które przeprowadzi takie lądowanie. Wejście na orbitę Księżyca sprawiło, że Izrael jest siódmym krajem, którego pojazd był w stanie okrążyć naturalnego satelitę Ziemi.

Izraelska firma chcąc przybliżyć światu ideę misji kosmicznej, przygotowała specjalny spot, w którym promuje swoje przedsięwzięcie. Poniżej udostępniamy zwiastun tej misji.