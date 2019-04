Irlandia. Liroy wstawia się za Polką. "Została niesłusznie skazana na dożywocie"

nietyp 5 minut temu Oceniono 3 razy 1

Czyli co? Jak jest mróz, to mam jeździć w kożuchu, bo jest śnieg? Ja nawet lekkiej kurtki do samochodu czasami nie zabieram, a jak zabieram to leży na tylnym siedzeniu. A czy okno było otwarte jeszcze na drodze, czy już w wodzie, to nikt nie potrafi stwierdzić!!! I ostatni argument... Jakie motywy miałaby by mieć, aby go zabijać z premedytacją? Facet nie był związany, nie był ogłuszony, i jednak jakoś wydostał się z samochodu... Czy naprawdę mogła mieć pewność, że on już zostanie pod wodą? Wyjątkowo mocno śmierdzący wyrok... W najgorszym przypadku, to jedynie nieumyślne spowodowanie śmierci... Przypomina mi to sprawę Tomasza Komendy, który też był winny na 100%...