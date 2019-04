Ukraina. Sprawdzili, czy kandydaci na prezydenta są "czyści". Wszystko pokazała telewizja

sqlap72 2 godziny temu Oceniono 10 razy 6

To, że zarówno PiS jak i PO nie przepadaj a za Wołodymyrem Zełenskim., to widać wyraźnie w informacjach na jego temat pojawiających się w prasie sympatyzującej z obu partiami. Pisanie o kandydacie per "komik" jest próba zdyskredytowania jego osoby w oczach Polaków. Chociaż mogliby pisać jeszcze gorzej np. "błazen" czy "trefniś". Tymczasem ukraiński kandydat ukończył studia prawnicze, jest satyrykiem, aktorem filmowym, scenarzystą, producentem filmowym, ale również politykiem, a piszący o nim"komik". nie są dziennikarzami tylko błaznami.