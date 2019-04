Rząd USA rozważa sprzedaż Polsce myśliwców F-35

rafiol pół godziny temu Oceniono 14 razy 6

Idiotyczny zakup. Jest tyle innych potrzeb materialnych, polska armia wymaga tez gruntownej reorganizacji i zmiany sposobu myslenia, funkcjonowania. Te mysliwce, gdyby doszło do transakcji (nie sadze), to blyszczace, lecz kłopotliwe, drogie w utrzymaniu, skomplikowane Ferrari w garażu, w którym obok stoją same Polonezy, garaz jest z blachy falistej a mechanicy dorabiaja czesci recznie na tokarce. Na wykorzystanie jego awioniki na sieciowym polu walki wprost brak metafory. Nie ma w Polsce systemow wczesnego ostrzegania, dalekiego zwiadu elektronicznego itd. z ktorymi ten samolot moglby wspolpracowac. Ale Płaszczak dobrze bedzie wygladal na zdjeciach z F-35 w tle, to na pewno.