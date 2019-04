Jak podaje RMF FM, słowacki sąd zdecydował, że Marcin L. pozostanie w areszcie co najmniej do czerwca. To on kierował porsche, które we wrześniu 2018 roku zderzyło się ze skodą pod Dolnym Kubinem na Słowacji. W wypadku zginął 57-letni Słowak, a jego żona i syn zostali ciężko ranni.

Wypadek luksusowych aut na Słowacji. Sąd przedłużył areszt dla Marcina L.

Do wypadku doszło, gdy trzej polscy kierowcy - Marcin L., Adam Sz. i Łukasz K. - ścigali się luksusowymi samochodami na jednej ze słowackich dróg znajdującej się 40 kilometrów od polskiej granicy. Wszyscy przekraczali prędkość i łamali przepisy, wyprzedzając inne samochody na linii ciągłej. Wszystko zostało zarejestrowane na nagraniach z monitoringu, które opublikowała później słowacka policja. Podczas jednego z manewrów doszło do zderzenia ze skodą, którą kierował 57-letni Słowak.

W ostatnim czasie za zgodą słowackiego sądu areszt opuściło dwóch pozostałych Polaków biorących udział w zdarzeniu. W środę 3 kwietnia po wpłaceniu 20 tys. euro kaucji areszt opuścił Łukasz K. - nie zastosowano wobec niego nadzoru elektronicznego ani nie zakazano opuszczania Słowacji. Z kolei pod koniec marca areszt opuścił także trzeci z Polaków - Adam Sz., który podczas rajdu kierował żółtym ferrari. On również wpłacił 20 tysięcy euro kaucji. Sąd zdecydował jednak, że musi nosić elektroniczną bransoletkę i nie może opuszczać regionu żylińskiego.

Za spowodowanie wypadku Marcinowi L. grozi od 15 do 20 lat więzienia, a Adamowi Sz. i Łukaszowi K. - od 10 do 15 lat.