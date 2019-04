Skandal w brytyjskiej armii. Żołnierze strzelali do wizerunku Jeremy'ego Corbyna

badziewiak66 7 godzin temu Oceniono 11 razy 5

To nie są od dawna Wasi żołnierze tylko korporacyjni zabójcy. Służą najbogatszym a nie Anglikom. Wielu z nich ma ochotę złapać was za mordę i żyć na wasz koszt. I tak się dzieje w wielu krajach, że ci którym społeczeństwo powierzyło broń i monopol na przemoc wykorzystali to by zniewolić społeczeństwo.