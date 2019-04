Wenezuela. Juan Guaido został pozbawiony immunitetu poselskiego. Boi się uprowadzenia

pawel_zet 24 minuty temu Oceniono 6 razy 2

Wenezuela to za daleko, żeby człowiek mógł mieć jasną opinię. Ale po tych wszystkich doświadczeniach z robieniem przez Amerykanów bajzlu na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz w Północnej Afryce postrzegam USA jak ZSRR w czasach komuny. Jak chcą, żeby obalić jakiegoś "dyktatora", to znaczy, że "dyktator" jest względnie ok, a po jego obaleniu ewentualnym nastąpiłoby masowe rozkradanie majątku narodowego przez proamerykańskich oligarchów i zblatowane z nimi amerykańskie korporacje.