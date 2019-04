Afroamerykanka o homoseksualnej orientacji będzie nową burmistrz Chicago. Dostała poparcie Polonii

lobuz5 4 godziny temu Oceniono 48 razy 20

Ja pierdziele, tytul zwala z nog: nieistotne jakie ma osiagniecia, jaki program itd. Najwazniejsze, ze Afro i HOMO...jakbyscie nie pieprzyli ciagle o tym LGBT to ludzie moze jakos latwiej pewne rzeczy by akceptowali a tak to tylko rzygac sie chce.