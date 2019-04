Eksplozja w Wojskowej Akademii Kosmicznej w Petersburgu. Są ranni

Jak podaje agencja RIA Novosti, do wybuchu w Wojskowej Akademii Kosmicznej doszło ok. 13.30 lokalnego czasu. Eksplozja nastąpiła w jednym z budynków administracji szkoły. Na razie nie są znane szczegóły zdarzenia. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczyny wybuchu. Ranne zostały cztery osoby, obrażenia nie zagrażają ich życiu. Jak podaje gazeta.ru, do wybuchu doszło, gdy kadeci próbowali przenieść minę. Ta wybuchła, uszkadzając m.in. schody na klatce schodowej

WAK to jedna z najstarszych i największych szkół wojskowych w Rosji. Podlega Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej. Poza szkoleniem zajmuje się badaniami w zakresie wojskowych nauk kosmicznych oraz technologii łączności, gromadzenia i przetwarzania informacji.

