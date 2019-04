Pisarka opisała protest Polonii w USA. "Nigdy nie spotkałam się z takim antysemityzmem"

drlit 4 godziny temu Oceniono 108 razy 16

Według pisarki antysemickie hasło to "przedsiębiorstwo Holokaust", określenie użyte m.in. przez Żyda, prof. Normana Finkelsteina, który przywołuje praktyki pewnych środowisk żydowskich, które działają w sposób zorganizowany niczym firmy i wykorzystują martyrologię swoich rodaków do współczesnego biznesu i zarabiania na tym.

Ustawa 447 jest tego przykładem, gdzie amerykańskie środowiska żydowskie wbrew międzynarodowym prawom oczekują od Polski zapłacenia dziesiątek miliardów dolarów za mienie po Żydach, którzy zginęli i nie mieli potomków. To tak jakby Kowalski chciał odszkodowania za majątek Nowaka.

Pomijając to, że Polska po wojnie wypłaciła USA odszkodowania z tego tytułu i rząd Stanów wziął na siebie w tej sprawie odpowiedzialność.



A inne hasła krytyczne wobec takich żądań żydów, tym razem z małej, bo większość nie jest obywatelami Izraela? Czy to antysemityzm? Jeśli ktoś chce od ciebie nienależnych pieniędzy, czy masz prawo odmówić i krytykować go za takie żądania? Milczenie uznano by za zgodę na zapłatę. Więc niech "pisarka" Crabapple przyzwyczaja się, że ludzie będą krytykować Żydów/żydów, jak ci próbują szwindli z wyłudzeniem pieniędzy, które im się nie należą.