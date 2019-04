14. rocznica śmierci Jana Pawła II. Watykan i Warszawa uczczą pamięć papieża Polaka

totus.tytus 2 godziny temu Oceniono 17 razy 15

Dobrze poinformowani mówią, i mają na to dowody, że Wojtyła kopyrtnął 1.04., co stwierdził nieżyjący już (!!!) lekarz, tylko dyrdymał Dziwoląg z kolesiami postanowili przeczekać aż się data zmieni na nieśmieszną.

A co do samej "rocznicy", to najwyższa pora wyciszyć to tak, żeby o tym patronie i obrońcy pedofilów zrobiło się już cicho, bo wstyd i obraza nieboska czcić takiego osobnika i daty z nim związane. Koniec tego! Precz!