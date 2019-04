Ksenofobiczne incydenty skierowane przeciwko Polakom w Wielkiej Brytanii. MSZ ujawnia dane

art_102 3 godziny temu Oceniono 32 razy 32

Jak widzę zachowanie niektórych Polaków za granicą, to też bym ich chętnie "wyksenofobował".

Problem polega na tym, że oni rzutuj na postrzeganie całości, a przecież jest tam też dużo przyzwoitych, wykształconych, pracujących ludzi, tylko oni nie rzucają się tak w oczy, jak polskie cwaniaczki, których wszędzie pełno.

Niestety, ostatnio agresja jest wszechobecna, i dotknąć moze kazdego. To, co było domeną terrorystów, stało powszechną metodą na wyładowanie frustracji, "zemstę", czy pokazaniem, ze nikt i nie skoczy.

Ludzie latają z nożami po mieście i dźgają przypadkowych ;ludzi. Jakiś chłopak ugodził śmiertelnie nożem sąsiada, który w nocy przyszedł poprosić o ściszenie muzyki, W Katowicach na przystanku 19 latek podszedł do nieznajomego meżczyzny i trzykrotnie dźgnął go nozem, jakiś wariat latał z nozem po Warszawie, itp. itd., nie mówiąc już o pobiciach , czy skatowaniu młodego studenta z Turcji w Gdańsku, który był na erasmusie, czy skatowaniu trzech ukraińskich studentów w Toruniu.

To tylko kilka przykładów, a jest tego dużo wiecej. Niestety.