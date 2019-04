Wielka Brytania. Nożownik atakuje chodzących samotnie ciosem w plecy. Ofiary wybierane losowo

qawsedrftg 2 godziny temu Oceniono 22 razy 4

Multi-kulti może jest i świetne (jak to mawia Don Tusk, "kapitalna mieszanka"), ale wymaga twardej ręki. Inaczej nie da rady. Gdy Maroko awansowało na ostatni mundial, w Brukselce było ponad 20 policjantów rannych po zamieszkach. W Maroku świętowano spokojnie. Bo tam jakby co to każdy wie co będzie.