Ludowe stroje, specjalne dyplomy i śpiewanie hymnu. Tak przebiegały wybory na Ukrainie

kacap_z_moskvy pół godziny temu Oceniono 13 razy -5

Usmialem sie... Juz wiecej 1 tys podtwiedzonych naruszen, wkraczanie dyplomatow Stanow zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Hispanii do komisji wyborczych, gdzie kazali jak maja liczyc (sztab Timoszenko oficjalnie o tym oswiadczyl), a propaganda swoje... Ilosc uzbrojonego po zeby wojska jest wieksza niz w Nigerii, a znow wybory demokratyczne, no nie? 6 mln obywateli Ukrainy co znajduja sie w Rosji pozbawili prawa glosu, jak i tych, co niby sa obywatelami Ukrainy, co mieszkaja na Donbasse, na terenach wolnych od banderowskich mordercow. Ale znow, wybory wspaniale... Ah ta propaganda.

Mam nadzieje ze Moskwa uzna kogos za prezia, jak Stany i jej wasali w Wenezueli.