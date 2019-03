krzysztof_ptk godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Do Kijowa i Lwowa przybyła też misja polskich parlamentarzystów. Parlamentarzyści zwracać będą uwagę, czy na przykład nie stosuje się tzw. mechanizmu karuzeli wyborczej...

To jest zwykłe mieszanie się w interesy drugiego państwa. Przyjechali do kraju posłowie z Niemiec aby kontrolować wybory w Polsce? Albo pojechał jakiś poseł do Francji aby tam sprawdzać czy wybory właściwie przebiegają? Anglia też nie ma nic gadania w Irandii.