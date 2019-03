Druga tura wyborów na Słowacji. "Progresywna" Zuzana Czaputova ma szansę zostać pierwszą prezydentką

motylek1212 12 minut temu Oceniono 1 raz 1

Do gimbazy z czerskiej nie dociera że rodzaje gramatyczne, chociaż zwane "męskim" i "żeńskim" z płcią gatunku homo sapiens nie mają nic wspólnego.



Nie rozumieją również że chociaż dane słowo w mianowniku (I tylko w mianowniku) "wygląda" tak samo w odniesieniu do kobiety i mężczyzny to jednak jest innym słowem.



Będą więc bezlitośnie wyśmiewani za stosowanie tych urągających kobietom potworków słownych.



Pewnie uznają to za "mowę nienawiści". Xd