Debata o brexicie, a na ulicach protesty. Ludzie otoczyli Pałac Westminsterski. "Uwolnijcie nas"

kumpel_ciorana 2 godziny temu Oceniono 64 razy 50

Patrze na tłumy zwolenników brexitu i co widzę? Ludzi którzy nie rozumieją czym jest EU i po co powstała. Tu nie chodziło tylko o to by móc tylko sobie bez wizy i specjalnego ubezpieczenia pojechać na wakacje do Hiszpanii albo kupić dom w Portugalii. Przede wszystkim miało to zapobiec temu co doprowadziło do drugiej wojny światowej, uczynić Europę miejscem, w którym możesz studiowac, pracować, zakładać rodzinę gdzie chcesz, bez przeszkód, nadzoru, pozwolenia itp. Możesz poznawać ludzi ze wszystkich zakątków EU, studiować z nimi, robić biznes czy po prostu się zakolegować. Brytyjczycy dzisiaj wypinają się na resztę Europy i mówią: mamy was gdzieś, my mamy swoje imperium, swoją królową, w ogóle jesteśmy tacy super, że nikogo nie potrzebujemy. Od czasu brexitu brytyjskia flaga będzie mi się kojarzyć ze zwycięstwem populizmu i nacjonalizmu nad rozsądkiem.