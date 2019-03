"Powiedz to dzieciom, które mają krew zatrutą ołowiem!". Przemówienie Ocasio-Cortez z milionami wyświetleń

Alexandria Ocasio-Cortez wygrała ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych i została najmłodszą kongreswoman w historii izby. Jeszcze przed tym zdobyła popularność poza swoim okręgiem, a po pierwszych tygodniach stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia Demokratów. Jest charyzmatyczna i prezentuje pomysły, które nawet w jej własnej partii nie wszystkim się podobają.

Jednym z nich jest propozycja Green New Deal. Nawiązuje ona nazwą do nowego ładu, czyli programu reform prezydenta Franklina Delano Roosevelta, który miał pomóc Ameryce wyjść z wielkiego kryzysu lat 30. Ocasio-Cortez proponuje Nowy Zielony Ład, który ma jednocześnie pomóc walczyć ze zmianami klimatu i rosnącymi nierównościami społecznymi. Pomysł ostro krytykują Republikanie, ale także część Demokratów jest wobec niego sceptyczna. Zaś Ocasio-Cortez należy do jego największych propagatorów.

"Powiedz to dzieciom, które mają krew zatrutą ołowiem"

W tym tygodniu Senat, w którym większość mają Republikanie, odrzucił wstępny projekt Green New Deal. Kongreswoman broniła projektu w wyższej izbie. Republikanin Sean Duffy kpił z jej pomysłu na posiedzeniu komisji - opisuje CNN - i określił go jako elitystyczny wymysł. - Ten pomysł może brzmi świetnie, jeśli jesteś bogatym liberałem z Nowego Jorku lub Kalifornii, bo wtedy stać się na dostosowanie domu tak, by nie emitował dwutlenku węgla, był wydajny, ekonomiczny i bezpieczny - mówił.

Ocasio-Cortez odpowiedziała na jego zarzut elityzmu w kilkominutowym, płomiennym wystąpieniu, które - wg Chrisa Cillizzy z CNN - "doskonale pokazuje, dlaczego liberałowie za nią szaleją". Tylko jedno z kilku krążących w sieci nagrań ma prawie 15 mln wyświetleń i 240 tys. polubień.

- Skoro mówimy o trosce o środowisko jako zmartwieniu elity: rok temu byłem kelnerką w knajpie w centrum Manhattanu. Miesiąc temu po raz pierwszy zdobyłam ubezpieczenie zdrowotne. To nie jest kwestia elitystyczna. To kwestia jakości życia.

Chcesz powiedzieć ludziom, że ich troska i pragnienie czystego powietrza i czystej wody jest elitystyczne? Powiedz to dzieciom z południowego Bronxu, które cierpią na najwyższy odsetek astmy w kraju. Powiedz to rodzinom w Flint*, których dzieci mają krew zatrutą ołowiem, a ich mózgi są uszkodzone. Ich nazwij elitystycznymi. Chcesz mi powiedzieć, że te dzieci latają samolotami do Dawos? Ludzie giną!

- mówiła Alexandria Ocasio-Cortez. Zarzuciła, że Republikanie nie traktują problemu środowiska poważnie, co pokazuje wprowadzenie do porządku nowej poprawki pięć minut przed głosowaniem.

"I tak za to zapłacimy"

- To nie powinna być kwestia walki partyjnej. Chodzi o naszych wyborców i życie nas wszystkich. Iowa, Nebraska, ogromne tereny Środkowego Wschodu toną - mówiła o ostatnich powodziach. - Czy ludzie bardziej przejmują się pomaganiem producentom ropy naftowej niż pomocy własnym rodzinom? Nie wydaje mi się - stwierdziła. Zaznaczyła, że zmiany klimatu i zanieczyszczenie to "kryzys narodowy" i rządzący powinni potraktować go z taką samą powagą, jak wielki kryzys ekonomiczny czy II wojnę światową.

- Jeśli chodzi o koszty, to zapłacimy za to niezależnie, czy uchwalimy Green New Deal, czy nie. Gdy miasta i miasteczka zostaną zalane, gdy pożary strawią nasze społeczności, będzie to nas kosztować. Możemy zdecydować, czy chcemy płacić za zapobieganie, czy za skutki - stwierdziła. Wezwała, by zaprosić do debaty przedstawicieli sektora rolniczego, dostosować prawo do ich potrzeb i sprawiedliwej przemiany energetycznej.

* W mieście Flint w tzw. "pasie rdzy" na północy USA, gdzie dominuje przemysł ciężki, od lat trwa kryzys związany z zatruciem wody ołowiem.