Od 35 lat telefony w kształcie Garfielda pojawiały się na francuskiej plaży. Zagadka rozwiązana

xynat pół godziny temu Oceniono 9 razy 7

W lidlu babinka pakowała marchewki każdą do osobnej foliałki. Dzieciaki z pobliskiej podstawówki widząc to próbowały ją uświadomić co do szkodliwości plastiku ale babsko naskoczyło na dzieciaki i opie...ło z góry na dół. Wtedy to ja babsztyla zjebalem. Efekt? Jedna z dziewczynek popłakała się i trójka dzieciaków poszła sobie a po starym koorwiszonie spłynęło to jak woda po kaczce. Dzieci uczą się w szkole o ochronie środowiska ale gdy wyjdą ze szkoły zderzają się z rzeczywistością. Wokoło stało sporo dorosłych osób ale oprócz mnie nikt nie zareagował. To tylko świadczy, że nie ma co się łudzić, że można społeczeństwo wychować w poczuciu szacunku wobec "matki ziemi".