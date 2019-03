Liderka prawicowej partii z Włoch przyjedzie do Polski spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim

Informacja o przybyciu Meloni do Polski pojawiła się na stronie partii Fratelli d'Italia (Bracia Włosi). "W przyszłym tygodniu będę w Polsce na dwustronnym spotkaniu z prezesem Kaczyńskim. Będzie to okazja do rozmowy o przyszłych scenariuszach i sojuszach w Europie" - poinformowała liderka partii. Giorgia Meloni oświadczyła też, że jej ugrupowanie przyłączyło się do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Włoska polityk spotka się z Jarosławem Kaczyńskim

Liderka partii stwierdziła, że ma nadzieję na sojusz z przywódcami Węgier i Austrii - Viktorem Orbanem oraz Sebastianem Kurzem, co pozwoli przesunąć się jeszcze bardziej na prawo - w kierunku Matteo Salviniego oraz Marine Le Pen.

Jarosław Kaczyński w styczniu spotkał się z innym włoskim politykiem, wicepremierem Matteo Salvinim. Z kolei ponad tydzień temu prezes PiS rozmawiał z liderem hiszpańskiej partii Santiago Abascalem. Partia Vox sprzeciwia się m.in. aborcji, małżeństwom jednopłciowym, jest antyfeministyczna, a także niechętna muzułmanom. Członkowie ugrupowania skłaniają się ku eurosceptycyzmowi i ograniczeniu wpływu Unii Europejskiej na wewnętrzne decyzje państwa.

Od momentu spotkania z Salvinim mówi się o próbach budowania sojuszu populistycznych ugrupowań przez Kaczyńskiego. To dla PiS bardzo ważne zwłaszcza w kontekście brexitu. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą eurodeputowani z PiS, bez brytyjskich Torysów może znaleźć się na marginesie w Parlamencie Europejskim lub może w ogóle nie przetrwać.