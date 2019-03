Po zamachach w Nowej Zelandii Facebook będzie blokować "biały nacjonalizm"

wiceherszt godzinę temu Oceniono 16 razy 4

Jak rozumiem, "czarny nacjonalizm", uprawiany bez żenady na przykład w RPA czy Zimbabwe, nacjonalizm żydowski (izraelski), wszelkie fundamentalizmy religijne i wszelkie inne "izmy" zostaną pozostawione w spokoju?



Pomijając już fakt, że w ten sposób FB wyrządza wszystkim tym, którzy taki "biały nacjonalizm" zwalczają, niedźwiedzią przysługę. Bo teraz tacy nacjonaliści siedzą sobie spokojnie na FB, gdzie pan Zukenberg, jego podwładni oraz dowolne instytucje rządowe mogą ich kontrolować niemal co do minuty. Plus skrzętnie dokumentować wpisy i wypowiedzi do ewentualnego procesu, wraz z resztą materiału dowodowego. Gdzie kto był, co robił w danym momencie.



Po uniemożliwieniu "głoszenia białego nacjonalizmu" jego głosiciele ani nie znikną, ani nie przestaną go głosić, tylko przeniosą się gdzie indziej, najpewniej tam, gdzie nie będzie można tak łatwo ich namierzać i kontrolować.



Podsumowując, ponownie narażając się na oskarżenie, że jestem obrzydliwym rasistą, nacjonalistą i innym istą, jak również płatnym trollem i pachołkiem (tu wpisać odpowiedniego mocodawcę, spośród naprawdę długiej listy), zaryzykuję stwierdzenie, że może zamiast zwalczać "biały nacjonalizm", należałoby się zastanowić, co należałoby zrobić, żeby taki nacjonalizm się nie rodził?



Dla podpowiedzi dodam, że cenzura tu nie zadziała :)