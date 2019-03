Malta. Siły specjalne odbiły statek uprowadzony przez migrantów z Libii

Blisko 100 migrant闚, w tym kobiety i dzieci, zosta這 uratowanych przez statek u wybrze篡 Libii we wtorek wieczorem. Jak informuje BBC, obawiali si oni, 瞠 zostan skierowani z powrotem do Libii, dlatego przej瘭i kontrol nad statkiem i zmusili za這g, by skierowa豉 jednostk w stron Europy.

Si造 zbrojne Malty przej窸y kontrol nad uprowadzonym tankowcem

W o鈍iadczeniu Si造 Zbrojne Malty poinformowa造, 瞠 nawi您a造 陰czno嗆 z kapitanem statku, gdy p造n掖 przez Morze 字鏚ziemne. Kapitan tureckiego tankowca powiedzia, 瞠 nie ma kontroli nad statkiem i 瞠 migranci zmusili go i jego za這g do obj璚ia kursu na Malt.

Malta雟kie wojsko poinformowa這 tak瞠, 瞠 jednostka operacji specjalnych wesz豉 na statek Elhiblu 1. Statek patrolowy zatrzyma tankowiec przed wej軼iem na malta雟kie wody terytorialne, a 穎軟ierze jednostek specjalnych zostali wys豉ni na pok豉d i zabezpieczyli tankowiec. Komandos闚 wspiera造 dwa szybkie okr皻y przechwytuj帷e, 堯d patrolowa oraz helikopter - informuje TVN 24.

Migranci porwali statek. Malta雟ka policja zaczyna dochodzenie

Korespondent BBC Southern Europe James Reynolds poinformowa, 瞠 nie jest jasne, co stanie si teraz z migrantami, jednak dotarli oni do celu, do kt鏎ego chcieli. Malta雟ka policja przeprowadzi teraz dochodzenie. Premier Malty Joseph Muscat zobowi您a si do przestrzegania wszystkich zasad mi璠zynarodowych.

W這ski minister spraw wewn皻rznych, Matteo Salvini, nazywa wcze郾iej migrant闚 „piratami” i powiedzia, 瞠 nie b璠zie im wolno cumowa we W這szech. Wed逝g agencji Associated Press opisa sytuacj na Morzu 字鏚ziemnym jako „pierwszy akt piractwa w wykonaniu migrant闚 na pe軟ym morzu".