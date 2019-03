Wenezuela. ONZ zarzuca Maduro blokowanie granic przed pomocą humanitarną

ONZ wysłała w środę poufny apel do prezydenta Nicolasa Maduro i przywódcy wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Organizacja zaleca zakończenie politycznej walki, która jest przyczyną blokowania pomocy humanitarnej, na którą składają się głównie żywność i leki. Do kopii raportu przekazanej obydwu stronom dotarli dziennikarze "The New York Times". W dokumencie zasugerowano, że to działania Maduro przyczyniły się do obecnego stanu kraju. ONZ zarzuca prezydentowi blokowanie granic Wenezueli i nakładanie ograniczeń na organizacje zajmujące się pomocą humanitarną.

ONZ: Maduro i Guaido wykorzystują pomoc humanitarną w politycznej wojnie

ONZ krytykuje także przywódcę opozycji, Juana Guaido, który miał wykorzystywać dostawy pomocy, aby zwiększyć napięcia polityczne i doprowadzić do starć ludności z policją w lutym tego roku. W raporcie obydwaj politycy krytykowani są za wykorzystywanie ludzkiego cierpienia w walce politycznej: "Upolitycznienie pomocy humanitarnej w kontekście kryzysu utrudnia działania ONZ i niesienie pomocy zgodnie z zasadami neutralności, bezstronności i niezależności". Jeśli zarówno Maduro, jak i Guaido nie zmienią swojego podejścia, to wychodzenie z kryzysu i biedy dla Wenezuelczyków może trwać bardzo długo.

ONZ zaznacza, że zła sytuacja polityczna doprowadziła do pogrążenia w biedzie prawie całej populacji kraju, czyli 32 milionów ludzi. Według raportu aż 94 procent ludności żyje w ubóstwie, z czego aż siedem milionów ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. Miliony osób nie mają dostępu do bieżącej wody, leków ani żywności. Prawie cztery miliony osób cierpią z powodu niedożywienia. Kiedyś jeden z najbogatszych krajów Ameryki Południowej zmaga się obecnie chorobami: gruźlicą, błonicą, odrą, malarią i wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Przyczyną są niedobory leków oraz brak lekarzy - jak podaje raport ONZ, aż 22 tysięcy lekarzy uciekło już z Wenezueli.

Wenezuela - 6 kwietnia rozpocznie się opozycyjna akcja "Wolność"

ONZ podkreśla, że jest obecnie jedynym neutralnym arbitrem w kryzysie w Wenezueli. W listopadzie organizacja zwróciła się z prośbą do krajów członkowskich o składanie darowizn na wsparcie pomocy humanitarnej w tym kraju. Do tej pory zebrano 50 milionów dolarów, jednak koszt całej akcji szacowany jest na 109 milionów dolarów. Kryzys w Wenezueli może się zaostrzyć w ciągu najbliższych dni. Na 6 kwietnia opozycja planuje operację "Wolność" która ma doprowadzić do obalenia rządów prezydenta Maduro.