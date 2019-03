USA. Hrabstwo walczy z epidemią Odry. Nieszczepione dzieci nie mogą wychodzić z domów.

Stan wyjątkowy obowiązuje w hrabstwie Rockland od środy 27 marca. Zgodnie z rozporządzeniem niezaszczepione osoby, mające mniej niż 18 lat, nie mogą przebywać w miejscach publicznych przez następnych 30 dni. Osoby te nie będą mogły znajdować się na terenie szkół, sklepów, restauracji, kościołów i innych miejsc, gdzie spotykają się ludzie.

Rodzice, którzy nie dopilnują dzieci, muszą liczyć się z grzywną w wysokości 500 dolarów lub karą sześciu miesięcy więzienia. Zgodnie z danymi hrabstwa aż 84 procent chorych nie ma skończonych 18 lat. Ponadto odra jest bardzo zaraźliwą chorobą - aż 90 procent osób mających kontakt z chorym także może zachorować. Dzieci w Nowym Jorku obowiązkowo muszą być zaszczepione na odrę, poliomyelitis, świnkę, błonicę, różyczkę, HiB, wirusowe zapalenie wątroby typu B i ospę wietrzną. Jednak zgodnie z prawem rodzice mogą nie zgodzić się na szczepienie dziecka, jeśli jest ono niezgodne z ich przekonaniami religijnymi.

Zakaz ten przestanie obowiązywać te osoby, jeśli postanowią zaszczepić się przeciwko odrze. Jak podaje "The Guardian" w szpitalach pielęgniarki musiały wziąć dodatkowe dyżury, ponieważ pierwszego dnia obowiązywania stanu wyjątkowego do szpitala zgłosiło się kilkadziesiąt osób, które nie były zaszczepione przeciwko odrze. Jedna z pacjentek przyznała - "To było samolubne, nie szczepiłam się, ponieważ myślałam tylko o własnym zdrowiu. Teraz rozumiem, że brak szczepionki osłabił mój organizm". 30-latka cytowana przez gazetę nigdy nie była zaszczepiona jako dziecko, ponieważ jej matka z przyczyn moralnych była temu przeciwna.

Lekarze obawiają się powrotu odry, która została oficjalnie wyeliminowana w USA w 2000 roku. Dyrektor medyczna Departamentu Zdrowia hrabstwa Rockland Maria Mosquera powiedziała, że gdyby 100 procent mieszkańców podjęło się szczepienia, nie byłoby mowy o ryzyku rozwoju epidemii odry. Od października ubiegłego roku, kiedy w hrabstwie pojawiły się pierwsze zachorowania, władze rozpoczęły darmową akcję i zaoferowały szczepienia, na które zgłosiło się ponad 17 tysięcy dorosłych, którzy nie szczepili się jako dzieci. Niestety prewencja nie okazała się na tyle skuteczna, by zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby - w tym roku ogniska odry zostały wykryte już w Waszyngtonie, Kalifornii, Illinois i Teksasie.

W Nowym Jorku pierwszym chorym było nieszczepione dziecko, które wróciło do Stanów po wizycie w Izraelu. Od tamtej pory w Rockland zachorowało 153 kolejnych osób, a w Brooklynie i w Queens - 214 osób. Epidemia skoncentrowana jest głównie w środowisku ortodoksyjnych Żydów. Dyrektor Generalny Żydowskiej Federacji i Fundacji hrabstwa Rockland Gary Setzer powiedział, że zachęca wszystkich członków do szczepień, żeby zaprzestać rozprzestrzeniania się choroby - obawia się jednak, że nowe przepisy i wprowadzenie stanu wyjątkowego uderzy głównie w Żydów i spowoduje zwiększenie nastrojów antysemickich.