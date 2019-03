Wypadek w Gwatemali. Ciężarówka wjechała w tłum ludzi. Nie żyją 32 osoby

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Nahuala w zachodniej części Gwatemali na tak zwanej drodze panamerykańskiej łączącej Meksyk z Panamą. Jak informuje RMF FM, ciężarówka wjechała w tłum osób, które pomagały rannemu potrąconemu przez samochód osobowy kilka chwil wcześniej. Do wypadku doszło na nieoświetlonym odcinku drogi. Wszystko wskazuje na to, że kierowca ciężarówki nie zauważył zgromadzonego na jezdni tłumu.

Gwatemala. Tragiczny wypadek w z udziałem samochodu ciężarowego. Zginęły co najmniej 32 osoby

Służby poinformowały, że wśród śmiertelnych ofiar zdarzenia jest wiele kobiet i dzieci. Jak podaje minister zdrowia Gwatemali Carlos Soto, 32 osoby zginęły, a 9 osób przebywa w stanie krytycznym. Co najmniej 25 osób zostało przewiezionych do szpitali w miastach Quetzaltenango i Sololá. "Szpitale w pobliżu miejsca wypadku robią wszystko, co w ich mocy, aby ocalić życie ocalałych, a inne szpitale pozostają w gotowości" - napisał na Twitterze Soto.

Prezydent Gwatemali Jimmy Morales złożył kondolencje rodzinom osób, które zmarły w wyniku tragicznego wypadku. "Składam najszczersze kondolencje. Obecnie koordynujemy działania w celu zapewnienia wsparcia rodzinom ofiar" - czytamy na Twitterze prezydenta Gwatemali.

W liczącej ponad 16 milionów mieszkańców Gwatemali często dochodzi do tragicznych wypadków drogowych. Ich głównych powodem jest powszechny brak poszanowania dla przepisów ruchu drogowego.