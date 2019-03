Zamachowiec z Nowej Zelandii miał powiązania finansowe z austriacką skrajną prawicą

mmgazeta pół godziny temu Oceniono 9 razy -3

No i co wy postępacy byście zrobili bez Brevika albo Brentona Tarranta? Bo gdzie się nie rozejrzeć to albo murzyni (RPA, Mozambik) albo muzułmanie rżną białych i chrześcijan. No ale teraz to wszystko przykryte - biały nacjonalizm zęby pokazał i można działać w imię neomarksizmu. Cenzura? Wspaniała rzecz.