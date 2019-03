Strzelanina w Seattle. Napastnik strzelał do autobusu. Nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 16 czasu lokalnego. W północno-wschodniej dzielnicy Seattle mężczyzna postrzelił prowadzącą samochód 56-letnią kobietę. Następnie oddał kilka strzałów w kierunku autobusu. Kierowca został ranny, ale był w stanie odjechać pojazdem na bezpieczną odległość. Wtedy napastnik podszedł do kolejnego kierowcy - 50-letniego mężczyzny - i ponownie strzelił, tym razem śmiertelnie.

Seattle. Mężczyzna strzelał do przypadkowych osób

Mężczyzna, jak podaje policja, próbował uciec samochodem swojej ofiary, ale zderzył się z innym autem prowadzonym przez starszego mężczyznę. 70-latek zginął na miejscu.

33-letni napastnik został ujęty i z niegroźnymi obrażeniami zabrano go do szpitala. - Wierzymy, że to przypadkowy i bezsensowny akt - powiedział dziennikarzom zastępca szefa policji Marc Garth Green. - Jesteśmy wstrząśnięci tym, co zrobił ten podejrzany - dodał.