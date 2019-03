Tajemniczy atak na ambasadę Korei Północnej. Sąd w Madrycie ujawnia, jak przebiegł napad

22 lutego dziesięć osób włamało się do ambasady Korei Północnej w Madrycie. Zabrali ze sobą nośniki danych i telefony, po czym uciekli. Teraz hiszpański sąd udostępnił informacje ze śledztwa ws. włamania - opisuje "El Pais".

Ustalono, że włamywacze zaraz po napadzie uciekli do Portugalii, a stamtąd dostali się do Stanów Zjednoczonych. Do ucieczki wykorzystali luksusowe samochody. Dojechali nimi do Lizbony, a stamtąd polecieli do Newark w stanie New Jersey.

Udało się zidentyfikować kilka osób z grupy odpowiedzialnej za tajemniczy atak. Liderem ma być mężczyzna o nazwisku Adrian Hong Chang. To obywatel Meksyku z pozwoleniem na pobyt w USA. Inni to m.in. obywatele USA i Korei Południowej. Krótko po incydencie, jeden z nich sam skontaktował się z FBI, bo o nim poinformować.

Włamywacz udawał pracownika ambasady

Dzięki odtajnionym aktom wiadomo też więcej o tym, co działo się w samej ambasadzie oraz o przygotowaniach do włamania. Napastnicy mieli przedstawić się tam jako członkowie grupy działaczy praw człowieka, walczący o wyzwolenie Korei Północnej. Mieli namawiać obecnego tam attaché, by zdradził kraj.

Wiadomo, że przed atakiem Hong Chang kupił sprzęt taktyczny w sklepie w Madrycie. Były to m.in. kabury do pistoletów, noże, repliki broni, gogle, latarki i kajdanki.

Mężczyźni dotarli do ambasady o godz. 4:34. Hong Chang miał umówione spotkanie z attaché biznesowym, z którym widział się wcześniej udając przedsiębiorcę. Wykorzystał on nieuwagę personelu placówki i wpuścił pozostałych członków grupy na jej teren. Sterroryzowali oni pracowników przy pomocy noży, metalowych prętów i replik broni. Po tym uwięzili ich i skuli. Pomimo tego, jednej osobie udało się uciec i z pomocą przechodnia zawiadomić policję.

Funkcjonariusze otoczyli teren, zadzwonili do drzwi, a te otworzył Hong Chang. Był ubrany w marynarkę z wizerunkiem Kim Dzong Una wpiętym w klapę. Przedstawił się jako członek misji dyplomatycznej i powiedział policjantom, że w ambasadzie nie dzieje się nic niepokojącego. Sprawcy odjechali z ambasady po kilku godzinach. Zabrali ze sobą m.in. dysk twardy z nagraniami monitoringu.