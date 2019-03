Dziennikarki watykańskiego pisma zwalniają się. Piszą do Franciszka o blokowaniu niezależności

magnolia1234567890 4 godziny temu Oceniono 26 razy 22

Kościół katolicki był zawsze przeciwko kobietom.Księżą i dostojnicy są do pouczania a nie do stosowania się do głoszonych zasad. Czasem zastanawiam się, czy wierzą w Boga. Maja się za wykształconych ale nie widzą sprzeczności pomiędzy wskazaniami dla wiernych a swoimi czynami.