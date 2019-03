Lecieli do Niemiec, wylądowali w Szkocji. Samolot British Airways pomylił trasę

hubba-hubba 2 godziny temu Oceniono 15 razy 13

W 1938 roku niejaki Douglas Corrigan, lecąc w nocy małym samolotem Curtiss Robin z Nowego Jorku do Kalifornii, miał awarię kompasu, źle wykonał zwrot (bez widoczności ziemi) i, jak zeznał, zamiast na zachód poleciał na wschód. Gdy się rano zorientował, że jest nad Atlantykiem, było już za daleko, żeby wracać. Przeleciał zatem Atlantyk i wylądował w Dublinie, co było - jak na tamte czasy, okoliczności i typ samolotu - poważnym wyczynem lotniczym (niektórzy twierdzili, że nawet większym niż lot Lindbergha, który dysponował specjalnie przygotowanym i wyposażonym samolotem, a Corrigan tylko lekkim fabrycznym samolocikiem, używanym dotąd do dalekiego transportu przesyłek pocztowych).

Ponieważ Corrigan kilkukrotnie ubiegał się wcześniej o zgodę na samotny lot przez Atlantyk, ale nigdy jej nie otrzymał, powszechnie uznano, że lot był zamierzony, a pilot chciał nielegalnie polecieć do Irlandii. Wszczęto dochodzenie o złamanie przepisów, ale nigdy nie udowodniono Corriganowi jakiegokolwiek wykroczenia, jego zeznania były spójne i niepodważalne, a on sam do końca utrzymywał, że przeleciał samotnie Atlantyk przez pomyłkę.