Rosyjskie samoloty wojskowe wylądowały w Wenezueli. Amerykanie grożą interwencją

byann 13 minut temu

Hahaha, przypomina mi się jak NATO weszło do Kosowa i miało założyć kwaterę główną na lotnisku w Prisztinie, a tu lotnisko było już zajęte przez Rosjan.

Generał najeźdźców Wesley Clark rozkazał brytyjskiemu generałowi Michaelowi Jackson zajęcie lotniska, a ten mu powiedział prosto w twarz:

- I am not going to start World War 3 for you, Sir!