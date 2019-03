Trump podpisał dekret ws. Wzgórz Golan. Mają należeć do Izraela

lysyzwyboru 25 minut temu Oceniono 9 razy 5

Jednym dekretem Trump pozbawił USA jak i cały zachód jakiegokolwiek moralnego prawa do krytyki działań Rosji wobec Krymu, czy innych tego typu aneksji w przyszłości. Co więcej Syria i Iran nigdy nie zaakceptują tego bezprawia więc w XXI wieku będziemy świadkami nieustających walk i potyczek w tamtym rejonie. Zresztą to oczywiste, że Izrael i jastrzębie z USA dążą do wojny z Iranem, zanim ten, pod protektoratem i ochroną Rosji stworzy bombę A. Dla Izraela to walka o być albo nie być, ale cel nie powinien uświęcać środków. Tym dobrzy ludzie różnią się od złych.