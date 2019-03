Na razie trzeciego głosowania ws. brexitu nie będzie. May nie ma poparcia. KE gotowa na "no-deal"

Kirsty Wigglesworth / AP Photo

Premier Theresa May poinformowała, że we wtorek nie będzie trzeciego głosowania w Izbie Gmin w sprawie porozumienia brexitowego. Powód? Brak poparcia parlamentu. Szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że jeżeli do brexitu ma dojść 22 maja, to tylko dzięki umowie.